Von Impfgegnern bedroht : Obduktion der Leiche der Ärztin aus Österreich bestätigt Suizid

Eine Frau hält eine Kerze, um die ein Herz gewickelt ist, in der Hand während der Gedenkveranstaltung der Initiative #YesWeCare im Andenken an die oberösterreichische Ärztin Lisa-Maria Kellermayr am Stephansplatz. Foto: dpa/Georg Hochmuth

Wels Auf Wunsch der Angehörigen sollte die Leiche der österreichischen Ärztin obduziert werden. Die deutsche Bundesregierung hat am Mittwoch ihre „tiefe Bestürzung“ ausgedrückt.

Kellermayr hatte sich nach Drohungen von Impfgegnern das Leben genommen. Die 36-Jährige aus Oberösterreich war am vergangenen Freitag tot in ihrer Praxis in Seewalchen am Attersee gefunden worden. Sie hatte sich im Kampf gegen Corona engagiert und war in sozialen Medien zum Ziel von Hass-Postings geworden.