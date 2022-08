Tote Impfärztin aus Österreich : Hass und Hetze im Netz bis in den Tod

Impfskeptiker im Herbst 2021 auf der Straße -– inzwischen hat sich der Hass mehr und mehr ins Digitale verlagert. Foto: dpa/Jens Büttner

Meinung Wenig Schutz, kaum Strafverfolgung: Was Lisa-Maria Kellermayr erleben musste, ist kein Einzelfall. Verbaler Hass droht immer häufiger in Kriminalität, ja sogar Terrorismus umzuschlagen. Woran es am meisten mangelt.

Weiterleiten Drucken Von Julia Rathcke Redakteurin der Rheinischen Post

Die Pandemie hat das Leben aller Menschen verändert. Das Leben von Lisa-Maria Kellermayr hat sie mutmaßlich beendet. Die Impfärztin aus Oberösterreich ist am Freitag tot in ihrer Praxis aufgefunden worden, die Polizei schließt Fremdverschulden aus. Hass und Hetze aus der Corona-Leugner-Szene haben die „leidenschaftliche Landärztin“, wie sie sich selbst bezeichnete, offenbar in den Tod getrieben. Von ihr immer wieder veröffentlichte anonyme Nachrichten (Betreff: „Ich werde dich hinrichten“) geben einen Eindruck der üblen Bedrohungen in den letzten Monaten ihres Lebens.

„Was mir passieren kann, das kann jedem Bürger passieren, der kein Promi ist oder über besondere Verbindungen verfügt“, schrieb die 36-Jährige einmal. Nicht nur das macht den Fall so brisant, sondern der Umgang damit. Nach allem, was medial vor allem in Österreich aufgearbeitet wurde, und womöglich noch folgen wird, hat es an Durchschlagskraft gefehlt – von Behörden und Gesellschaft. Die Polizei warf ihr vor, sich in die Öffentlichkeit zu drängen, der Ärzteverband ließ lediglich wissen, ihre Stelle leicht nachzubesetzen, falls sie ihre aus Sicherheitsgründen zuletzt geschlossene Praxis nicht wieder eröffne. Auch Ratschläge zum Rückzug aus dem Internet klingen wohlfeil, während der digitale Lynchmob längst auch ins reale Leben, in ihre Praxis eingedrungen war.