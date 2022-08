Alex Jones steht vor Gericht : Der Wegbereiter der postfaktischen Welt

Alex Jones spricht in einer Mittagspause während des Prozesses im Gerichtsgebäude von Travis County in Austin, Texas, mit den Medien. Foto: AP/Briana Sanchez

Austin Alex Jones (48) hat mit seinen Verschwörungstheorien den Weg in die postfaktische Welt geebnet. Ein Prozess könnte den Anfang vom Ende seines Lügen-Imperiums einläuten.

Das Studio der „Alex Jones Show“ in der texanischen Hauptstadt wirkt erstaunlich professionell. Wie auch die tiefe raspelnde Stimme des fülligen Moderators den Eindruck von Seriosität vermittelt, wenn er in seiner einstündigen Sendung sechs Tage lang in der Woche vor der „New World Order“ warnt oder seine Überlebens-Produkte anpreist, die er auf seiner „Infowars“-Webseite vertreibt. Die sind genauso „Fake“ wie alles andere, was Jones seinen Fans verkauft.

Die Verschwörungstheorie von der in Hollywood gestellten Mondlandung ist dabei noch das harmloseste, was der Rechtsaußen seit 1999 zum Besten gab. Er verbreitete die Behauptung, dass der Bombenanschlag auf ein Regierungsgebäude in Oklahoma City 1995, der Terror vom 11. September und diverse Massenschießereien „Insider“-Jobs waren. Diese sollten liberalen Eliten und Globalisten nur einen Vorwand liefern, den Amerikanern ihre Freiheiten zu nehmen und eine sozialistische Weltregierung zu schaffen.

Diesen Unsinn hatte früher schon die „John Birch Society“ verbreitet, deren Schriften der junge Zögling eines Zahnarztes und einer Hausfrau konsumierte. Der College-Aussteiger griff das im Kern antisemitische Muster von der Kabale reicher Globalisten zur Unterdrückung der weißen Amerikaner auf und überführte es in das Internet-Zeitalter.

Während Kritiker Jones anfangs als vollkommen verrückt abtaten, baute er unter dem Radar ein Markenimage auf, das ein Vertreter seines Imperiums einmal als „Coca Cola der Verschwörungstheorie-Gemeinschaft“ bezeichnete. Seine Show gehört zu den Wegbereitern der postfaktischen Welt, die in der Wahl Donald Trumps ihren Höhepunkt fand.

Kein Wunder, dass Jones half, die „große Lüge“ von den angeblich „gestohlenen Wahlen“ zu verbreiten und für den Aufstand am 6. Januar 2021 zu trommeln. „Wir haben erst begonnen, uns gegen die Globalisten zu wehren“, agitierte er mit einer Flüstertüte bei den Protesten. „Wir fangen gerade an, uns gegen deren Tyrannei aufzulehnen.“

Das Untersuchungsgefängnis-Komitee des US-Kongresses hat Jones bereits vorgeladen, der Joe Biden als „Sklaven des Satans“ bezeichnete. In seinen Sendungen hatte er wiederholt Vertreter der „Proud Boys“ und „Oath Keepers“ zu Gast und auf Info-Wars veröffentlicht er Links zu weißen Nationalisten, die behaupten, durch den Zustrom von Migranten aus dem Süden finde eine große „Umvolkung“ statt.

Während Jones auch mit seiner gefährlichen COVID-19-Quacksalberei davon kam, droht seinem „Info-Wars“-Imperium nun der finanzielle Ruin durch drei Prozesse, die Eltern der Opfer des Grundschulmassakers von Sandy Hook (2012) angestrebt haben. Diese hatten ihn auf Schmerzensgeld verklagt, weil er den Tod der 28 Kinder in seinen Shows als „erfunden“ und die Betroffenen als „Krisen-Schauspieler“ bezeichnet hatte.

Weil der Moderator sich den Aufforderungen der drei Gerichte in Texas und Connecticut widersetzte, befanden ihn alle für schuldig. In den Folgeinstanzen geht es jetzt um die Höhe der Entschädigungen. Das erste Urteil wird diese Woche in Texas erwartet, wo die Eltern des sechsjährigen Jesse Lewis, der in Sandy Hook ums Leben kam, 150 Millionen Dollar Schmerzensgeld verlangen.

Vergangenen Freitag meldete die Dachgesellschaft von Infowars Bankrott an. Was den Prozess in diesem Fall aber nicht aufhält. Zumal unklar ist, über welches Vermögen Jones tatsächlich verfügt. Mit dem Verkauf seiner Survival-Produkte nahm er allein zwischen 2015 und 2018 den Betrag von 165 Millionen Dollar ein.