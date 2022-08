Mann starb an natürlicher Todesursache : Unbekannter Toter im Bethesda-Krankenhaus gefunden

In diesem Krankenhaus in Hochfeld wurde der unbekannte Tote gefunden. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Eine Mitarbeiterin entdeckte in der vergangenen Woche die männliche Leiche in einem Abstellraum des Bethesda-Krankenhauses in Duisburg. Wer der Unbekannte ist, bleibt zunächst unklar

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den Beamten der Kripo liegen nach aktuellem Ermittlungsstand keine Hinweise auf einen Unfall, ein Fremdverschulden oder einen Suizid vor; ein Patient des Krankenhauses war er nicht.

Die Obduktion ergab eine natürliche Todesursache. Da der Mann keine persönlichen Sachen oder Ausweisdokumente bei sich hatte, konnte er bislang nicht identifiziert werden.

Die Polizei versucht, die Identität des Toten zu klären und bittet um Zeugenhinweise. Foto: Polizei Duisburg

Auch eine Vermisstenanzeige liegt bei der Duisburger Polizei derzeit nicht vor.

Daher bittet die Polizei Duisburg die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer kennt den Unbekannten auf dem Foto? Der Tote war bekleidet mit einem blaukarierten Hemd, einem türkisfarbenen T-Shirt, einer grünen Jogginghose und schwarzen Turnschuhen. Er hatte eine große reizlose Narbe an der Innenseite des linken Oberarms mit Übergang zu Achselhöhle und Brustkorb.

Hinweise an die Polizei, Telefon 0203 2800.

(mtm)