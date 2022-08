Bertelsmann-Tochter will Simon&Schuster übernehmen : Stephen King sagt in Prozess um US-Verlagsfusion aus

Washington Der Horror-Bestsellerautor ist ein Zeuge der US-Regierung in deren Prozess gegen eine geplante Übernahme des Verlagshauses Simon & Schuster. Ihr Kontrahent Penguin Random House argumentiert, durch die Fusion würde der Wettbewerb zunehmen.

In den USA hat ein Prozess um die geplante Übernahme des Verlagshauses Simon & Schuster durch den Verlagsriesen Penguin Random House begonnen. Das US-Justizministerium will verhindern, dass es zu der Fusion im Umfang von 2,2 Milliarden Dollar kommt. Als prominenter Zeuge der US-Regierung soll am Dienstag der Bestseller-Autor Stephen King aussagen. Dessen Horror-Bücher werden von Simon & Schuster veröffentlicht. Der Prozess vor dem US-Bezirksgericht in Washington soll mehrere Wochen dauern.