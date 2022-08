Virus und Stigmatisierung eindämmen : Kalifornien ruft Notstand wegen Affenpocken aus

San Francisco Angesichts der Ausbreitung der Affenpocken erweitert der US-Bundesstaat Kalifornien seine Bemühungen, das Virus einzudämmen. Dazu sollen auch Aufklärungskampagnen gehören - denn die Krankheit wird nicht nur durch Sex übertragen.

Kalifornien hat wegen der Ausbreitung der Affenpocken einen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Gouverneur Gavin Newsom gab am Montag (Ortszeit) einen entsprechenden Erlass bekannt. Der Schritt ermögliche es der Verwaltung des US-Staat, das Vorgehen gegen das Virus im gesamten öffentlichen Sektor zu koordinieren, mehr Vakzine anzufordern und Aufklärungskampagnen über Behandlungen sowie Impfstoffen zu organisieren, erklärte der Demokrat. Seine Regierung stehe zugleich an der Seite der LGBTQ-Gemeinde und bekämpfe deren Stigmatisierung.

Erst am vergangenen Samstag hatte der Staat New York einen ähnlichen Notstand ausgerufen, und am vergangenen Donnerstag die kalifornische Stadt San Francisco. Die WHO hat den Ausbruch der Affenpocken jüngst zu einer globalen Notlage erklärt.