Operation erfolgreich​: Brasilianische Ärzte trennen am Kopf verbundene Zwillinge​

Rio de Janeiro Vier Jahre und neun Operationen später können die brasilianischen Zwillinge Arthur und Bernardo ein getrenntes Dasein führen. Bei der Geburt teilten sie sich noch ein Gehirn.

Eine brasilianische Klinik hat die erfolgreiche Trennung eines am Kopf verbundenen Zwillingspaars verkündet. Nach fast vier Jahren und neun Operationen sei es den Ärzten gelungen, die siamesischen Zwillinge zu trennen, hieß es in einer Mitteilung der Klinik. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, weil niemand an diese Operation geglaubt hat“, sagte der verantwortliche Neurochirurg Gabriel Mufarrej vom Hirnzentrum Paulo Niemeyer in Rio de Janeiro, das dem öffentlichen brasilianischen Gesundheitssystem SUS angehört. „Aber wir haben immer geglaubt, dass es eine Chance gibt.“