Bedrohung bislang vernachlässigt : FBI ermittelt seit El Paso-Anschlag verstärkt gegen Rechtsextreme

Washington FBI sortiert seit Anschlag von El Paso offenbar Prioritäten neu: So gab es eine Serie von Festnahmen mutmaßlicher Rechtsextremisten. Bislang hatten die US-Behörden ist hauptsächlich auf islamistische Terroristen fokussiert.

Der Täter von El Paso hatte vor dem Blutbad vom 3. August ein Online-Manifest veröffentlicht, in dem er vor einer "hispanischen Invasion" warnte. Nach seiner Festnahme sagte er laut Polizei-Angaben aus, sein Angriff in einem Einkaufszentrum der texanischen Grenzstadt habe sich gezielt gegen Mexikaner gerichtet - acht der 22 Todesopfer waren Mexikaner.

Der Anschlag in El Paso - einer der blutigsten der jüngsten Zeit in den USA - hat das FBI offenbar dazu veranlasst, die Umtriebe potenziell gewalttätiger Rechtsextremisten verschärft ins Visier zu nehmen. Seither nahm die Bundespolizei mindestens rund ein halbes Dutzend weitere mutmaßliche Rechtsextremisten fest. Manche von ihnen wären ohne die Bluttat von El Paso möglicherweise unter dem FBI-Radarschirm geblieben.

Zu den Festgenommenen gehört etwa ein Wachmann in Las Vegas, der mit Neonazis kommuniziert hatte. Bei ihm wurden Materialien für den Bombenbau gefunden - sowie Hinweise, dass er womöglich eine Synagoge oder einen Nachtclub für Homosexuelle angreifen wollte. Festgenommen wurde auch ein mutmaßlicher Rechtsextremist, der mit einem Anschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum im Bundesstaat Ohio gedroht hatte. In seiner Wohnung entdeckten die Polizisten mehrere halbautomatische Waffen und eine Gasmaske.

Auch hat Trump in der Vergangenheit die Gewalt von Rechtsaußen verharmlost. Nachdem ein Mann im August 2017 am Rande eines Aufmarschs von Rechtsextremisten in Charlottesville mit seinem Auto in Gegendemonstranten gerast und eine Frau getötet hatte, sprach der Präsident von "sehr feinen Leuten auf beiden Seiten" - und "Gewalt von vielen Seiten".