Neue Erkenntnisse der Polizei : Attentäter von El Paso nahm gezielt Mexikaner ins Visier

Junge Menschen bei einer Mahnwache in El Paso Anfang der Woche. Foto: AP/John Locher

El Paso Der Verdacht erhärtet sich: Bei dem Massaker in El Paso am vergangenen Wochenende hat der mutmaßliche Täter wohl ein rassistisches Motiv gehabt. Das legt ein Polizeibericht nahe.

Der mutmaßliche Todesschütze von El Paso hat gestanden und vor der Polizei angegeben, gezielt Mexikaner ins Visier genommen zu haben. Das ging am Freitag aus der eidesstattlichen Versicherung des Haftbefehls hervor. Darin beschrieb der Ermittler Adrian Garcia, der Tatverdächtige habe sich kurz nach dem Massaker am Samstag bei einer Straßenverkehrskontrolle zu erkennen gegeben und gesagt, er sei der Schütze. Dann habe er im Gespräch mit Polizisten erklärt, er habe Mexikaner treffen wollen.

Bei dem Massaker in der US-Grenzstadt El Paso kamen insgesamt 22 Menschen ums Leben. Rund zwei Dutzend weitere wurden verletzt. Viele der Toten hatten lateinamerikanische Nachnamen, acht der Opfer waren mexikanische Staatsbürger. In El Paso direkt an der Grenze zu Mexiko leben viele Lateinamerikaner.