21-jähriger Täter im Besitz von Schusswaffen : Mutter des Todesschützen von El Paso rief Wochen vor dem Angriff Polizei an

Mutter des Todesschützen von El Paso rief Wochen vor dem Angriff Polizei an

Menschen protestieren in El Paso gegen schärfere Waffengesetze. Foto: AFP/MARIO TAMA

Washington Weil ihr Sohn eine Schusswaffe besaß, hatte sich die Mutter des Todesschützen bereits mehrere Wochen vor der Tat gesorgt und die Behörden informiert. Nach der Bluttat fordern mehr als 200 US-Bürgermeister ein schärferes Waffenrecht.

Ein Schütze hatte am Samstag in einem Einkaufszentrum im texanischen El Paso nahe der Grenze zu Mexiko 22 Menschen getötet. Der mutmaßliche Täter, der 21-jährige Patrick Crusius, wurde festgenommen. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Motiv aus. Wenige Stunden später tötete in Dayton im Bundesstaat Ohio ein weiterer Schütze neun Menschen. Er wurde von der Polizei erschossen.