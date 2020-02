Hiobsbotschaft in Italien : Traditionsreicher Karneval in Venedig fällt aus Angst vor Coronavirus aus

Venedig Während viele Karnevalsveranstaltungen in NRW dem Wetter zum Opfer fallen, hat der berühmte Karneval in Venedig ganz andere Probleme. Aus Angst vor dem Coronavirus wurden die Feierlichkeiten nun gestrichen.

Nach Angaben des Regierungschefs der nordöstlichen Region ist die Zahl der mit dem Virus Sars-CoV-2 Infizierten auf 19 gestiegen. Darunter seien nun auch zwei ältere Personen, die direkt in der Lagunenstadt Venedig im Krankenhaus seien. Insgesamt lag die Zahl der bestätigten Infektionsfälle in Italien am Sonntag bereits bei mehr als 100.46 Infektionen wurden bis zum Samstagabend in der norditalienischen Lombardei erfasst, 12 in Venetien, einer in der Region Piemont. Der große Ausbruch in der Lombardei geht auf einen 38-Jährigen zurück, der schwer erkrankt in der Klinik der Kleinstadt Codogno behandelt und am Donnerstag positiv auf den Erreger getestet wurde.