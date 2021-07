Spanien, Türkei und Niederlande : Immer mehr Reiserückkehrer bringen das Virus mit

„Corona-Testzentrum“ steht auf einem Schild am Stuttgarter Flughafen (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin Laut dem Robert Koch-Institut spielen Corona-Ansteckungen, die wahrscheinlich auf Reisen passiert sind, eine zunehmende Rolle beim derzeitigen Infektionsgeschehen in Deutschland. Das meldet das RKI in seinem wöchentlichen Lagebericht.

In der Zeit vom 28. Juni bis 25. Juli sind demnach 3662 Fälle gemeldet worden, in denen die Betroffenen dem Virus wahrscheinlich im Ausland ausgesetzt waren.

Als wahrscheinliche Infektionsländer in den vier betrachteten Wochen wurden Spanien , die Türkei und die Niederlande am häufigsten genannt, vor Kroatien und Griechenland . Ein besonders starker Zuwachs seit Mitte Juli ist für die Türkei verzeichnet, hier verdoppelte sich die Zahl der pro Woche erfassten Fälle ungefähr. Mit Frankreich, Italien , Österreich und Dänemark stehen weitere beliebte Reiseziele auf den ersten zehn Plätzen der Liste.

In Deutschland und dem europäischen Ausland sind dem Bericht zufolge als besorgniserregend eingestufte Virusvarianten vorherrschend. Hierzulande wird die deutlich ansteckendere Delta-Variante in einer Stichprobe mittlerweile in rund neun von zehn Fällen gefunden (91 Prozent). Der Anteil war über Wochen teils sehr rasch gewachsen.