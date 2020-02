Ausreise nicht ohne Zwergspitz : Selenskyj telefoniert mit junger Ukrainerin in Wuhan

Kiew Einen persönlichen Anruf von ihrem Präsidenten erhielt eine junge Ukrainerin in Wuhan. Weil ihr Hund nicht mitfliegen durfte, blieb sie in der chinesischen Stadt. Selenskyj sagte ihr seine Unterstützung zu.

Sintschenko sollte am Donnerstag zusammen mit 45 weiteren Ukrainern und 27 Ausländern per Flugzeug in die Ukraine gebracht werden. Allerdings ließen die chinesischen Behörden ihren Zwergspitz Michelle nicht mit an Bord, da für das Tier die nötigen Papiere fehlten. Daraufhin entschied das 22-jährige Model, ebenfalls in China zu bleiben.