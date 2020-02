Karnevalauftakt in Rio : Bunte Kostüme und politische Statements

Rio de Janeiro Beim Karneval in Rio de Janeiro hat der traditionelle Wettstreit der Sambaschulen begonnen. Begleitet wird das zweitägige Spektakel in diesem Jahr vom Streit um den ultrarechten Präsidenten Jair Bolsonaro, der die brasilianische Bevölkerung tief gespalten hat.

Bolsonaro attackiert zahlreiche Themen, die den Karnevalisten in dem südamerikanischen Land wichtig sind: Diversität, Homosexualität, Umweltschutz und Kunst. Die Gruppe Mangueira, Siegerin des Wettstreits im vergangenen Jahr, geht mit unverhüllter Kritik an Bolsonaro an den Start: Ihre Parade erzählt die Rückkehr von Jesus in eine der verarmten Favelas von Rio - mit „schwarzem Gesicht, dem Blut der Ureinwohner und dem Körper einer Frau“, wie es in einem ihrer Lieder heißt.