„Queen of Drags“ mit Jurorin Heidi Klum : Zehn Dragqueens kämpfen um die Krone

Unterföhring Diesen Donnerstag startet die Show „Queen of Drags“ bei ProSieben. Zehn Dragqueens wollen unter anderem mit Varieté-Einlagen begeistern – und die Juroren Heidi Klum, Bill Kaulitz, Conchita Wurst und Olivia Jones im Kampf um 100.000 Euro überzeugen.

Zehn Männer im Alter von 20 bis 48 Jahren schlüpfen in die Rollen verschiedener weiblicher Figuren, die sie zum Teil seit vielen Jahren regelmäßig verkörpern. Die Männer nehmen das Aussehen der Frauenfiguren an, kleiden und schminken sich – möglichst schrill, möglichst bunt, möglichst auffällig. Es geht allerdings nicht nur ums bloße Aussehen: Auch das Verhalten zählt. In der Show wird die witzigste und emotionalste Dragqueen gesucht – eine Künstlerin, die sich frei entfaltet und zeigt, wo ihre Stärken liegen.

Die zehn Kandidaten ziehen in eine Luxus-Villa in Los Angeles, treten in Varieté-Shows mit verschiedenen Mottos auf und stellen sich in der Sendung einer kritischen Jury, die aus der Moderatorin Heidi Klum und den Sängern Bill Kaulitz und Conchita Wurst besteht. Die Juroren erhalten zudem in der ersten Folge Unterstützung von der bekannten Travestiekünstlerin Olivia Jones. In jeder Folge fliegt eine Dragqueen aus der Sendung, bis eine Siegerin feststeht. Sie erwarten unter anderem 100.000 Euro, eine Reise nach New York und ein Cover-Foto auf der deutschen „Cosmopolitan“.