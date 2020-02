Kostenpflichtiger Inhalt: Viele Coronavirus-Infizierte : Italien stellt Städte unter Quarantäne

Eine Touristin aus China trägt während eines Besuchs des Kolosseums einen Mundschutz (Symbolbild). Foto: dpa/Alessandra Tarantino

Rom Binnen weniger Tage ist die Zahl der Corona-Infektionen in Italien nach oben geschnellt. Wie in China werden Städte isoliert. In Venedig wird der Karneval abgesagt. Es ist der erste große Sars-CoV-2-Ausbruch in Europa.