In Paris ausgezeichnet : Sie ist die „beste Konditorin der Welt“ - und verzichtet auf eine besondere Zutat

Jessica Préalpato darf sich die „beste Konditorin der Welt“ nennen. Foto: AFP/LUCAS BARIOULET

Paris Es ist offiziell: Jessica Préalpato ist die „beste Konditorin der Welt“. In Paris gewann sie das Kräftemessen gegen ihre Konkurrenten aus aller Welt. Jetzt hat sie verraten, was ihre Kreationen so besonders macht.

Sie ist eine Zuckerbäckerin, die auf Zucker bewusst verzichtet: Die Französin Jessica Préalpato kann sich "beste Konditorin der Welt" nennen. Die 32-Jährige von dem Drei-Sterne-Restaurant im Pariser Luxushotel Plaza Athénée wurde am Dienstag von der Organisation World's 50 Best Restaurants ausgezeichnet. Sie ist die erste Frau, die diesen Titel erhält, der seit 2002 vergeben wird.

Préalpato stehe für "eine gewagte und einzigartige Pâtisserie", erklärte die Jury. Die Konditorin zeigte sich "sehr erstaunt" und nannte die Auszeichnung ein "schönes Geschenk". Die 32-Jährige setzt das Naturküche-Konzept des französischen Spitzenkochs Alain Ducasse bei Desserts fort. Sie setzt dabei ganz auf die natürliche Süße von Früchten - aber auch auf ihren Säuregehalt.

Zu Préalpatos neuesten Kreationen gehören Törtchen mit Erdbeeren und Tannenknospen, Kirschen mit Oliven oder Zitronen und Algen. Sahne und Mousse sind dagegen tabu.

"Diese Desserts sind nicht wirklich schön", sagt die Konditorin selbstkritisch. Auf dem Fotodienst Instagram machten sie nichts her. Sie verstehe sogar Kunden, denen ihre Kreationen nicht schmeckten. Die Naturküche sei "eine nicht so einfache Arbeit, die manchmal kritisiert wird. Umso begeisterter bin ich über die Auszeichnung."

(mja/AFP)