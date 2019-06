Paragraf aus „viktorianischer Zeit“ : Botsuana entkriminalisiert Homosexualität - Gericht erlaubt gleichgeschlechtlichen Sex

Gaborone Historisches Gerichtsurteil in Botsuana. Der Oberste Gerichtshof hat das Verbot von Homosexualität abgeschafft. Ein Meilenstein in der Geschichte des afrikanischen Landes.

Im Mai hatte das Oberste Gericht in Kenia die Gesetzgebung gegen gleichgeschlechtliche Beziehungen bestätigt und damit die Hoffnungen afrikanischer Aktivisten für Homosexuellen-Rechte gedämpft. In 28 der 49 afrikanischen Ländern südlich der Sahara ist Homosexualität strafbar - Botsuana einbezogen.

In Mauretanien, im Sudan und im Norden von Nigeria steht auf Homosexualität die Todesstrafe. Dabei wird sich auf islamisches Scharia-Recht berufen. Gerichte in Angola, Mosambik und auf den Seychellen hatten in den vergangenen Jahren die Strafbarkeit von Homosexualität abgeschafft.

Das UN-Programm zur Bekämpfung von Aids, UNAIDS, lobte die Entscheidung des Obersten Gerichts in Botsuana. Die Entkriminalisierung helfe auch dem Kampf gegen Aids, erklärte die Organisation mit Sitz in Genf.

Das Urteil stelle die "Privatsphäre, den Respekt und die Würde für die LGTB-Gemeinschaft in dem Land" wieder her, erklärte UNAIDS-Generalsekretärin Gunilla Carlsson.

Bereits in den vergangenen Jahren hat sich die rechtliche und gesellschaftliche Lage für Homosexuelle in Botswana verbessert. Im Dezember verurteilte auch Botswanas Präsident Mokgweetsi Masisi geschlechterbedingte Gewalt. Viele Homosexuelle in Botswana hätten Gewalt erfahren und "in Stille gelitten", so Masisi. "Genau wie andere Bürger verdienen sie den Schutz ihrer Rechte", sagte der Präsident damals.