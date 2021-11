Rund 1,3 Millionen Liter Wasser gespart : Kreis Viersen setzt auf Recyclingpapier und wird ausgezeichnet

Kreis Viersen Im Wettbewerb der recyclingfreundlichsten Landkreise in Deutschland hat der Kreis Viersen den zweiten Platz erreicht. Er gehört außerdem zu den „Aufsteigern des Jahres“.

Wer einen Brief vom Kreis Viersen bekommt, hält Recyclingpapier in der Hand. Für diese konsequente Nutzung von Papier mit dem Blauen Engel hat der Kreis jetzt eine Auszeichnung erhalten: Er gehört zu den recyclingfreundlichsten Landkreisen Deutschlands. Im Papieratlas-Landkreiswettbewerb 2021 der Initiative Pro Recyclingpapier (IPR) erreicht der Kreis Viersen den zweiten Platz. Mit einer Steigerung der Recyclingpapierquote um 21,11 Prozentpunkte innerhalb eines Jahres belegt der Kreis zugleich den vierten Platz der „Aufsteiger des Jahres“.