Möglicher rassistischer Hintergrund : Austauschschüler aus Deutschland in England angegriffen und schwer verletzt

Austauschschüler aus Deutschland in England angegriffen und schwer verletzt

London Mehrere Jugendliche haben offenbar in Canterbury einen 17-jährigen Austauschschüler aus Deutschland angegriffen. Das berichtet die Zeitung „The Guardian“. Der junge Mann musste notoperiert werden.

Der Meldung vom Sonntagabend zufolge wurde der 17-Jährige im Zentrum der Stadt Canterbury im Südosten Englands angegriffen. Die Polizei gehe unter anderem einem möglichen rassistischen Hintergrund nach. Der Junge habe anscheinend libanesische Wurzeln. Seine Eltern lebten in Deutschland, seien aber keine EU-Bürger.

Das Opfer sei mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus in London geflogen worden und habe notoperiert werden müssen. Nach dem Angriff am Donnerstagabend seien sechs Teenager aus Canterbury und Umgebung im Alter von 15 bis 17 Jahren sowie ein 44 Jahre alter Mann festgenommen worden. Letzterer stehe unter dem Verdacht der Beihilfe. Inzwischen wurden alle Festgenommenen auf Kaution freigelassen, wie es weiter heißt.