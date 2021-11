Kultur in Neuss : Neusser Fotografin mit Kunstpreis ausgezeichnet

Neuss Die Neusser Fotografin Karin Geiger ist eine von zehn Kunstschaffenden, die nun durch das NRW Kultursekretariat (NRWKS) mit dem „CityArtists“-Preis ausgezeichnet wurde.

Die 21 Mitgliedsstädte des Kultursekretariates konnten zunächst jeweils einen Künstler von einer lokalen Jury für die Auszeichnungen vorschlagen lassen, anschließend entschied die Jury des NRWKS. In Neuss gehörten die Direktorin des Clemens-Sels-Museums Uta Husmeier-Schirlitz, der stellvertretende Leiter des Kulturforums Alte Post, Klaus Richter, und Harald Müller, der ehemalige Leiter des Kulturamtes, der Jury an. Aus sechs Bewerbungen entschieden sie sich für die Fotografin Karin Geiger, unter anderem weil sie eine stille Beobachterin des Alltäglichen sei und sich im richtigen Moment für ein Foto des Gesehenen entscheide. Im Fokus ihres Interesses stehen meist Menschen in ihren Umgebungen, die sich in einer Beziehung zueinander oder zum Raum befinden. „Auf kompositorische Tricks und Inszenierungen verzichtet sie, Zufälligkeiten ergeben sich und prägen die Szene. Dies unterscheidet sie von ihrem Lehrer Jeff Wall“, heißt es in der Begründung. Auch die Stadt Neuss spiele in ihren Arbeiten eine Rolle: Denn neben ihrer internationalen Erfahrung zeige sich in ihrem fotografischen Werk die enge Beziehung zur Quirinusstadt und ihren Menschen. „Im Laufe der Jahre ist so ein dokumentarisches Werk entstanden, das auch ein Stück Stadtgeschichte von Neuss widerspiegelt“, schreibt die Jury über die Fotografin. Ein Film ist unter www.cityartists.de abrufbar.