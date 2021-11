Souverän ins Halbfinale : Zverev wahrt nächste Titelchance in Paris

Paris Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Paris souverän das Halbfinale erreicht. Der Hamburger gewann in einem Match auf Top-Niveau gegen den Norweger Casper Ruud. Im Halbfinale trifft er nun auf US-Open-Sieger Daniil Medwedew.

Mit dem Erreichen des Halbfinals beim Masters-1000-Turnier in Paris hat Olympiasieger Alexander Zverev seine Erfolgsserie fortgesetzt. Der beste deutsche Tennisspieler bezwang am Freitag im Viertelfinale den Weltranglistenachten Casper Ruud aus Norwegen mit 7:5, 6:4. In der Woche nach seinem Titelgewinn in Wien trennen den Hamburger noch zwei Siege vom nächsten Turniersieg.