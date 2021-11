KliMo-Projekt in Schulen und Kitas : Junge Moerser Klimaschützer ausgezeichnet

KliMo-Projekt in Schulen und Kitas

Moers Stellvertretend für alle Moerser Schulen und die städtischen Kitas haben die Kinder der Uhrschule und der Kita Barbarastraße die Auszeichnung zur KliMo-Kita und KliMo-Schule erhalten.

„Die Klimo-Schilder werden in Zukunft an euren Schulen und Kindergärten aufgehängt, damit jeder weiß, dass ihr Gutes fürs Klima tut. Jeder, der eure Schule oder eure Kita sieht, soll wissen, dass es tatsächlich kinderleicht ist, sich für das Klima einzusetzen“, erläuterte das Stadtoberhaupt. Fleischhauer lobte das Engagement der Kinder, die Ideen entwickelt haben, um Energie zu sparen und damit die Umwelt zu schützen. Damit seien sie auch Vorbilder für die Erwachsenen, so der Bürgermeister weiter. Das Zentrale Gebäudemanagement der Stadt Moers (ZGM) hat das Projekt KliMo 2013 gestartet.