Zum zweiten Mal : Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst als „Digitale Schule“ ausgezeichnet

Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst als „Digitale Schule“ ausgezeichnet

Kaarst Zum zweiten Mal hat das Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) als eine von 66 Schulen die Auszeichnung „Digitale Schule“ erhalten. In einer Online-Veranstaltung erhielt das AEG die Zertifizierung.

Hierzu gehört unter anderem das Angebot der Einsteinstunde, in der die Schüler der Klasse 8 in Modulen Themengebiete und Methoden im MINT-Bereichen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) kennenlernen und digitale Inhalte aufgreifen können. Das AEG setzt in der Einsteinstunde und im Informatikunterricht zehn Drohnen ein, die Lernen zu einem neuen Erlebnis machen.