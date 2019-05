Angespanntes Verhältnis : Israeli bespuckt polnischen Botschafter

Marek Magierowski ist der polnische Botschafter in Israel. Foto: AP/Tibor Illyes

Jerusalem Ein Israeli hat den polnischen Botschafter in Jerusalem angespuckt. Er wurde festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Der Vorfall verschärft die Spannungen zwischen den beiden Ländern – bereits im vergangenen Jahr gab es Streit.

Ein Zwischenfall, bei dem ein 65-jähriger Israeli den polnischen Botschafter angespuckt haben soll, hat jüngste Spannungen zwischen Polen und Israel weiter verschärft. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann nach dem Vorfall am Dienstag festgenommen und bis Donnerstag unter Hausarrest gestellt, ein Gericht verbot ihm zudem für die nächsten 30 Tage, sich der polnischen Botschaft in Tel Aviv zu nähern.