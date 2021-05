Gaza-Konflikt : Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas in Kraft

Menschen in Gaza feiern den Beginn der Waffenruhe auf den Straßen. Foto: AFP/MOHAMMED ABED

Update Tel Aviv/Gaza/Jerusalem Das Leiden der Menschen im Gazastreifen und in Israel soll nach elf Tagen ein Ende haben. Am frühen Freitagmorgen trat eine Waffenruhe in Kraft. Beide Seiten scheinen sich daran zu halten.

Die Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und den militanten Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Dschihad ist in der Nacht zum Freitag offiziell in Kraft getreten. Im palästinensischen Gazastreifen wurden nach Angaben von Journalisten der Nachrichtenagentur AFP direkt nach dem offiziellen Inkrafttreten der Feuerpause um 02.00 Uhr (Ortszeit) Freudenschüsse abgefeuert. Auf der israelischen Seite waren weder Sirenen noch Geräusche von Raketen oder anderen Geschossen zu hören.

Die Einigung auf die Feuerpause war nach anderthalb Wochen heftigen gegenseitigen Raketenbeschusses am Donnerstag unter ägyptischer Vermittlung zustande gekommen. Sowohl die israelische Regierung als auch die beiden radikalen Palästinenserorganisationen hatten in die Waffenruhe eingewilligt.

Zwei ägyptische Delegationen sollen nach Angaben von Diplomaten in den palästinensischen Gebieten und in Tel Aviv auf die Wahrung der Feuerpause achten und die "Verfahren überwachen, um dauerhaft stabile Beziehungen zu erhalten".

Am Donnerstagabend hatte Israel die Waffenruhe zunächst als einseitig bezeichnet. Einem Sprecher des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zufolge betonte die politische Führung, dass die Realität vor Ort das weitere Vorgehen bei den Kämpfen bestimmen werde. Sollten etwa die Palästinenser ihre Raketenangriffe fortsetzen, sei die Waffenruhe umgehend wieder aufgehoben, hieß es.

Trotzdem bekannte sich auch die Hamas zu der indirekt erzielten Vereinbarung. „Die Waffenruhe ist wechselseitig und tritt beidseitig am Freitag 02.00 Uhr (01.00 Uhr MESZ) in Kraft“, sagte Taher al-Nuno, ein Berater des Hamas-Chefs Ismail Hanija, in Gaza. Der „bewaffnete Widerstand“ der Palästinenser werde sich so lange an sie halten, so lange dies die israelische Seite tue, fügte er hinzu.

Die Zustimmung der Islamisten kam nicht überraschend. Die Angriffe des israelischen Militärs auf ihre Infrastruktur im Gazastreifen, darunter Tunnels, Bunker, Waffenlager und Waffenwerkstätten, haben der Hamas erhebliche Verluste zugefügt.

Der Konflikt war am 10. Mai mit Raketenangriffen der im Gazastreifen herrschenden Extremistengruppe Hamas auf Jerusalem eskaliert. Israel reagierte darauf mit massiven Angriffen in dem Küstengebiet.

Seit Beginn des Konflikts sind dem israelischen Militär zufolge mehr als 4000 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden, wobei zwölf Menschen ums Leben kamen, darunter ein fünfjähriger Junge und eine 16-Jährige. Israel reagierte auf den Beschuss mit mehr als tausend Luftangriffen. Dabei sind laut dem Gesundheitsministerium des Gazastreifens mindestens 230 Menschen in dem Gebiet getötet worden, darunter 65 Kinder und 39 Frauen. Zudem gab es 1710 Verletzte. Etwa 58.000 Palästinenser flohen aus ihren Häusern.

