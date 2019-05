Kritik von Muslimischer Gesellschaft : Anschläge in Christchurch sollen verfilmt werden

Anschläge in Christchurch sollen verfilmt werden

Bewaffnete Polizisten bewachen eine Moschee in Christchurch. Foto: AFP/SANKA VIDANAGAMA

Cannes Die tödlichen Anschläge auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch sollen verfilmt werden. Das teilte ein ägyptischer Filmproduzent bei den Filmfestspielen in Cannes mit. Die Muslimische Organisation MAC sieht die Pläne kritisch.

Die tödlichen Anschläge auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch sollen verfilmt werden. Das Werk werde vom Schicksal einer Flüchtlingsfamilie handeln, die aus Afghanistan nach Christchurch flieht und in die Attacken verwickelt wird, sagte der ägyptische Filmproduzent Moes Masud am Mittwoch dem Branchen-Magazin "Variety" bei den Filmfestspielen im südfranzösischen Cannes.

Ein australischer Rechtsextremist hatte am 15. März zwei Moscheen in Christchurch gestürmt und das Feuer auf die Gläubigen eröffnet. 51 Menschen wurden getötet.

Der Titel des Films, "Hello Brother" (Hallo Bruder), spielt auf die Begrüßung des Attentäters in der Al-Noor-Moschee durch einen älteren Afghanen an. Er war das erste Opfer des Anschlags.