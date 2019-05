Drei Euro pro Nacht : Amsterdam bittet Touristen stärker zur Kasse

Amsterdam Zusätzlich zur Touristenabgabe von sieben Prozent der Hotelrechnung muss ein Gast in Amsterdam künftig eine Bettensteuer von drei Euro pro Nacht zahlen. Der Hotel- und Gaststättenverband befürchtet, dass die Steuer der Gastfreundschaft schadet.

Amsterdam will Übernachtungsgäste künftig stärker zur Kasse bitten und führt neben der Touristenabgabe auch eine Bettensteuer ein. Zusätzlich zu der Touristenabgabe von sieben Prozent der Hotelrechnung werden künftig drei Euro pro Nacht und Gast fällig, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Davon verspricht Amsterdam sich jährliche Mehreinnahmen von rund 100 Millionen Euro. Diese sollen unter anderem in den Erhalt des historischen Stadtbildes investiert werden. Die Stadt will in den kommenden Jahren 289 Millionen Euro in den Unterhalt der zahllosen Brücken, Grachten sowie Grünanlagen und Straßen investieren.