Zur Neuauflage ab 7. August : Neuer „Beverly Hills“-Trailer mit Stars und Titelsong von früher

Los Angeles Der Trailer für die Neuauflage von „Beverly Hills, 90210“ zeigt die Hauptdarsteller von damals, wie sie auf unterschiedliche Weise die Töne der Titelmelodie hören. Die Macher versprechen ein Remake mit „Metaebene“.

Die früheren Teenies sind in die Jahre gekommen: Ein neuer Trailer zur Neuauflage der Kultserie „Beverly Hills, 90210“ zeigt sieben Hauptdarsteller von damals, wie sie in ihren Häusern in den Tag starten. Shannen Doherty (spielte Brenda Walsh) macht im Garten Yoga, Jennie Garth (Kelly Taylor) föhnt sich die Haare. Dabei hören alle auf verschiedenste Weise die ersten Töne der berühmten Titelmelodie – durch die Geräusche eines Toasters, Weckers oder Hundes.