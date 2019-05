Zensur seit Ende April : China blockiert Wikipedia in sämtlichen Sprachen

Peking Nach Google, einigen Nachrichtenseiten und sozialen Medien wie Facebook, Twitter, YouTube und WhatsApp hat China nun auch die Online-Enzyklopädie Wikipedia blockiert. Die Sperre erfolgte laut BBC bereits Ende April.

Vor dem 30. Jahrestag des Pekinger Tiananmen-Massakers haben chinesische Zensoren die Online-Enzyklopädie Wikipedia komplett gesperrt. Die Website war am Mittwoch in China nicht abrufbar. Die Sperre in sämtlichen Sprachen sei schon Ende April erfolgt, bestätigte Wikipedia laut BBC-Angaben. Zuvor waren in China bereits Artikel auf Chinesisch gesperrt.