In Deutschland und Italien : Betrüger fälschen Massen an Olivenöl – mindestens acht Millionen Euro Schaden

Betrüger fälschen Massen an Olivenöl – mindestens acht Millionen Euro Schaden

In Deutschland und Italien

Ein Stück Brot wird in Olivenöl getunkt (Symbolbild). Foto: dpa/Lorenzo Carnero

Foggia/Den Haag Ermittler haben eine kriminelle Bande festgenommen, die in Deutschland und Italien mit falschem Olivenöl gehandelt hat. Der Gesamtschaden belaufe sich auf mindestens acht Millionen Euro, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Internationale Ermittler sind einer kriminellen Bande auf die Schliche gekommen, die lange Zeit in Deutschland und Italien mit falschem Olivenöl gehandelt haben soll. 24 Verdächtige seien festgenommen worden, zwei davon in Deutschland, erklärten die Staatsanwaltschaft im italienischen Foggia und die EU-Justizbehörde Eurojust am Dienstag.