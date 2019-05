Terror in Somalia : Mindestens zehn Tote bei Anschlägen in Mogadischu

Mogadischu Bei zwei Anschlägen der Terrorgruppe Al-Shabaab in Mogadischu sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich in die Luft und ein Sprengsatz explodierte vor einem Militärkonvoi.

Bei zwei Anschlägen der Terrorgruppe Al-Shabaab in Somalia sind insgesamt mindestens zehn Menschen getötet worden. In der Hauptstadt Mogadischu habe sich am Dienstag ein Selbstmordattentäter vor dem Gebäude einer Bezirksverwaltung in einem Auto in die Luft gesprengt, sagte Polizist Ali Hassan. Dabei habe er mindestens sechs Menschen getötet und 30 verletzt. Die Miliz Al-Shabaab beanspruchte die Tat im Radiosender Al-Andalus für sich.