Flüchtlinge : Drei Rettungsschiffe warten im Mittelmeer auf Einlass in Häfen

Rom Aktuell warten gleich drei Schiffe mit Migranten auf dem Mittelmeer auf die Erlaubnis in einen Hafen einlaufen zu dürfen. Die Lage spitzt sich auf den Booten zu. So sehr, dass ein deutscher Kapitän mit eigenmächtigem Handeln droht.

Die Lage auf dem blockierten deutschen Rettungsschiffs „Eleonore“ ist nach Angaben des Kapitäns nicht mehr zu ertragen. „Die Zustände sind so eigentlich nicht mehr tragbar und wir werden hier in Kürze ein Ende dieser Situation herbeiführen müssen“, sagte der Deutsche Claus-Peter Reisch am Sonntag in einem Twitter-Video. Daneben warten noch zwei andere Rettungsschiffe auf dem Mittelmeer auf die Einfahrt in einen Hafen. Die Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline, die Reisch unterstützt, erklärte, dass bei der „Eleonore“ im Notfall auch eine Einfahrt in einen Hafen ohne Erlaubnis möglich sei. „Wenn das Schiff zum Seenotfall wird, dann ist dies prinzipiell möglich“, sagte Lifeline-Sprecher Axel Steier der Deutschen Presse-Agentur. Am Montag solle Sturm aufziehen. Das Schiff befinde sich derzeit vor Malta, theoretisch sei auch Italien als Ziel möglich.