Täter schoss wahllos um sich : Mindestens fünf Tote bei Amoklauf in Texas

Odessa Bei einem Schusswaffenangriff in der texanischen Stadt Odessa wurden mindestens fünf Menschen getötet und 21 weitere verletzt. Der mutmaßliche Schütze ist tot. Das Motiv war zunächst unklar.

Der Vorfall ereignete sich nur vier Wochen nach den verheerenden Schusswaffenangriffen von El Paso und Dayton mit dutzenden Toten. Bei einer mutmaßlich rassistisch motivierten Attacke im texanischen El Paso an der Grenze zu Mexiko hatte am 3. August ein 21-jähriger Weißer 22 Menschen erschossen. Kurz darauf tötete ein 24-Jähriger in Dayton im Bundesstaat Ohio neun Menschen, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Die beiden Schusswaffenangriffe lösten eine neue Debatte über das lockere Waffenrecht in den USA aus.