Philippinen : Neun Menschen sterben bei Flugzeugabsturz

Manila Beim Absturz eines Kleinflugzeuges auf den Philippinen sind neun Menschen ums Leben gekommen. Besonders tragisch: An Bord befanden sich fünf Sanitäter, die einen Patienten begleitet haben.

Die Maschine sollte am Sonntag einen Patienten zur medizinischen Behandlung in die Hauptstadt Manila bringen, wie die Polizei meldete. An Bord befanden sich demnach fünf Sanitäter, die den Patienten und dessen Frau begleiteten, sowie zwei Piloten.