In Mainz festgenommen : Terrorverdächtiger aus Syrien wird an Niederlande ausgeliefert

Die Polizei bei der Festnahme Mainz. Foto: dpa/Merkurist

Rotterdam/Mainz Der in Mainz wegen mutmaßlicher Anschlagspläne in den Niederlanden festgenommene Syrer soll an das Nachbarland ausgeliefert werden. Der Mann wird verdächtigt, an der Vorbereitung eines Anschlags beteiligt gewesen zu sein.

Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz ordnete auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Auslieferungshaft gegen den 26-Jährigen an, wie das OLG am Mittwoch mitteilte.

Insgesamt waren fünf Männer wegen des Verdachts, einen Terroranschlag vorbereitet zu haben, festgenommen worden - vier davon in Rotterdam. Zwei Männer befinden sich wieder auf freiem Fuß.



Terrorverdacht in den Niederlanden : Polizei nimmt Syrer in Mainz wegen mutmaßlicher Anschlagspläne fest

Der in Mainz festgenommene 26-Jährige hat einen Wohnsitz in Rotterdam und hielt sich zur Zeit der Festnahme in der Wohnung eines Cousins in Mainz auf. Der stehe jedoch unter keinem Verdacht, erklärte die Polizei. Die Niederlande hatten die Auslieferung des Festgenommenen beantragt.

Die Verdächtigen im Alter von 20 bis 30 Jahren kommen nach Angaben der Polizei alle aus nicht-westlichen Ländern. Einer von ihnen sei syrischer Flüchtling, ein anderer stamme aus Ägypten. Zur Zeit würden bei Hausdurchsuchungen sichergestellte Objekte untersucht.

