Schneechaos im Alpenraum: Schnee im Süden, Sturm im Norden

Hamburg/München Der Januar bleibt ungemütlich: Während das Schneetreiben im Alpenraum auch in den nächsten Tagen kein Ende nehmen soll, erreichte am Dienstag Sturmtief „Benjamin“ Nord- und Ostsee.

Geschlossene Schulen in Oberbayern, Sturmflutwarnungen an der Nordseeküste und in Hamburg: Der Winter hat Deutschland weiter fest im Griff. Und auch in anderen europäischen Ländern sorgt das Wetter für Verkehrsbehinderungen. In Österreich sind weiterhin mehr als hundert Straßen gesperrt, in der Gemeinde Hohentauern sind seit dem Wochenende rund 550 Personen eingeschneit.