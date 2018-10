Mutmaßliche Rechtsterroristen in Chemnitz: U-Haft gegen Festgenommene

Mutmaßliche Rechtsterroristen in Chemnitz : Bundesanwalt verhängt U-Haft gegen zwei Festgenommene

Mutmaßliche Rechtsterroristen, die am Morgen in Bayern und Sachsen festgenommen wurden, erreichen den Bundesgerichtshof und werden von Polizisten abgeführt. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Karlsruhe/Chemnitz Die Polizei hat am Montagmorgen in Sachsen und Bayern sechs Mitglieder einer selbsternannten Bürgerwehr festgenommen. Sie stehen im Verdacht, eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet zu haben. Gegen zwei Männer wurde Untersuchungshaft verhängt.

Die Bundesanwaltschaft hat am Montagmorgen sechs Männer wegen des Verdachts der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung festnehmen lassen. Die Karlsruher Behörde ermittelt gegen eine selbsternannte Chemnitzer „Bürgerwehr“ namens „Revolution Chemnitz“. Zudem werden mehrere Wohnungen sowie weitere Räumlichkeiten in Sachsen durchsucht. An dem Einsatz sind insgesamt mehr als 100 Beamte der sächsischen Polizei beteiligt.

Gegen zwei Männer ist am Mittag Untersuchungshaft angeordnet worden. Wie die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frauke Köhler, in Karlsruhe mitteilte, handelt es sich um die mutmaßliche Führungsfigur, den 31-jährigen Christian K., sowie um Thomas W.. Zwei weitere Verdächtige sollten noch am Montag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführte werden, die anderen am Dienstag.

Die sechs festgenommenen Deutschen sollen führende Rollen in der rechtsextremen Szene eingenommen haben, teilte der Generalbundesanwalt mit. Außerdem sollen sie Angriffe auf Ausländer und Andersdenkende beabsichtigt haben.

Ziel der Gruppe sei die Beseitigung des demokratischen Rechtsstaats, teilte der Generalbundesanwalt mit. Die Männer hätten versucht, sich halbautomatische Schusswaffen zu besorgen. Für den 3. Oktober hätte die Gruppe ein „in seinen Einzelheiten noch nicht näher aufgeklärtes Geschehen“ geplant, hieß es weiter.

Fünf der Männer sollen am 14. September bewaffnet mit Glasflaschen, Quarzhandschuhen und einem Elektroimpulsgerät mit weiteren gewaltbereiten Rechtsextremen auf der Schlossteichinsel in Chemnitz mehrere Ausländer angegriffen und verletzt haben. Ein Opfer wurde durch den Wurf einer Glasflasche am Hinterkopf verletzt. Der Übergriff sollte den Ermittlungen zufolge ein „Probelauf“ für die am Tag der deutschen Einheit geplante Tat sein. Christian K. war daraufhin von der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen besonders schweren Landfriedensbruchs festgenommen worden und befindet sich seither in Untersuchungshaft.



Nach den bisherigen Erkenntnissen gehören die Beschuldigten der Hooligan-, Skinhead- und Neonazi-Szene im Raum Chemnitz an und sollen sich als führende Personen in der rechtsextremistischen Szene Sachsens verstanden haben.

Bundesjustizministerin Katarina Barley warnte vor einer Bedrohung von rechts. „Von rechtem Terror geht reale und große Gefahr aus“, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Hooligans, Skinheads und Neonazis schließen sich zu gefährlichen Gruppen zusammen, um mit schweren Gewalttaten Angst und Hass zu verbreiten. Das Netzwerk, gegen das sich jetzt die Ermittlungen richten, steht nicht allein.“

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat vor einer generell unverändert hohen Terrorgefahr gewarnt. „Die Terrorgefahr ist anhaltend hoch in Deutschland. Und das heißt übersetzt, dass mit einem Anschlag jederzeit gerechnet werden muss“, sagte der CSU-Chef am Montag am Rande einer Parteivorstandssitzung in München. So erfreulich der Rückgang der allgemeinen Kriminalität sei, so besorgniserregend sei die terroristische Gefahr im Land. „Seit Monaten sage ich, dass eine hohe Gefährdungsstufe von Terrorismus besteht in Deutschland, und zwar jeder Schattierung“, sagte er.

Seehofer begrüßte die Festnahmen. „Das ist die Realisierung unseres Grundsatzes ‚Null Toleranz gegenüber Rechtsradikalen und Rechtsextremisten‘“, sagte er. „Und deshalb ist es richtig, dass die Justiz und die Polizei hier ganz konsequent durchgreifen.“ Zu möglichen Anschlagsplänen der Männer wollte sich Seehofer nicht äußern. Auf eine entsprechende Frage sagte er lediglich: „Ich möchte über die Gefährdungslage im Detail nicht öffentlich sprechen. Aber ich halte es für richtig, dass hier sehr konsequent gehandelt wurde.“

Die sechs nun Festgenommenen und auch Christian K. sollen im Laufe des Montags und Dienstags dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden wird.

