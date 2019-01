Haftstrafe für türkische Journalistin: "Hier wurde eigentlich der Journalismus an sich bestraft"

Bonn/Istanbul Die Investigativjournalistin Pelin Ünker muss für 13 Monate und 15 Tage ins Gefängnis. Das hat ein Gericht in Istanbul entschieden. Die Betroffene äußert sich ernüchtert.

Ein Gericht in Istanbul hat die türkische Investigativjournalistin Pelin Ünker am Dienstag nach Angaben der Deutschen Welle zu einer Haftstrafe von 13 Monaten und 15 Tagen sowie zu einer Geldstrafe verurteilt. Das teilte der deutsche Auslandssender (DW) mit, für den Ünker aus der Türkei berichtet.

In diesem Zusammenhang hatte die türkische Opposition auch Verwandten von Präsident Recep Tayyip Erdogan unlautere Praktiken vorgeworfen. Das Gericht in Istanbul befand Ünker in seinem Urteil der Beleidigung und Rufschädigung des ehemaligen türkischen Regierungschefs Binali Yildirim und seiner Söhne schuldig.

Ünker hatte das Urteil in dieser Form erwartet. "Dass es zu einer Strafe kommen wird, war bereits am letzten Prozesstag abzusehen. Eigentlich war vom Gefühl her eine Verteidigung auch sinnlos. Denn das Urteil war ja ersichtlich. Hier wurde eigentlich der Journalismus an sich bestraft", hieß es in einer DW-Mitteilung.