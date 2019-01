Wieder Ärger in London: Flughafen Heathrow stoppt nach Drohnen-Sichtung alle Starts

London Schon wieder sorgt eine in unmittelbarer Nähe gesichtete Drohne in London für Stopps. Das teilte der Flughafen auf Twitter mit. Vor drei Wochen war der Airport Gatwick betroffen.

Nach der Sichtung einer Drohne am Londoner Flughafen Heathrow sind die Abflüge von dem Airport vorerst gestoppt worden. Die Polizei sei eingeschaltet worden, um jedwede Gefährdung der Sicherheit auszuschließen, teilte der Flughafen am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Aus dem Vorfall in Gatwick hatte die Regierung Konsequenzen gezogen. So sollen der Polizei mehr Befugnisse zur Landung, Beschlagnahmung und Suche von Drohnen übertragen werden, wie das Verkehrsministerium in London mitteilte. Darüber hinaus werde die Regierung an einem erweiterten Einsatz von Technologien arbeiten, durch die Drohnen an Orten wie Flughäfen oder Gefängnissen entdeckt und abgewehrt werden können.