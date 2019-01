23-Jähriger galt als verschollen: Verschwundener Deutscher in Gewahrsam der ägyptischen Behörden

Kairo In Ägypten sind zwei junge Deutsche unabhängig voneinander verschwunden. Sie haben auch die ägyptische Staatsbürgerschaft und wollten ihre Verwandten besuchen. Zumindest bei einem der jungen Männer weiß das Auswärtige Amt jetzt, wo er sich befindet.

Ein seit fast zwei Wochen in Ägypten verschwundener Deutsch-Ägypter ist von den ägyptischen Behörden in Gewahrsam genommen worden. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte am Dienstagabend, dass die deutsche Botschaft in Kairo nach eindringlichen Bemühungen die Auskunft erhalten habe, dass der Betroffene sich in Gewahrsam der ägyptischen Behörden befinde. Der 23-Jährige aus Göttingen mit deutschem und ägyptischem Pass war bei der Einreise am Flughafen Kairo festgehalten worden und galt seither als verschollen.