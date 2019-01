Attacke in Peking: Mann verletzt 20 Schulkinder mit Hammer

Attacke in Peking

Peking In Peking sind bei einer Attacke 20 Schulkinder verletzt worden, drei von ihnen schwer. Der Täter soll laut Medienberichten einen Hammer für seinen Angriff benutzt haben.

Wie die Stadtbezirksverwaltung in Xicheng im Westen der chinesischen Hauptstadt am Dienstag mitteilte, wurde der mutmaßliche Angreifer festgenommen. Er nutzte nach Angaben der Zeitung "Global Times" für seinen Angriff einen Hammer. Die drei schwerverletzten Kinder schwebten laut Behörden nicht in Lebensgefahr.