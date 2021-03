Francesco Pelle : Corona-kranker Mafiaboss in Verbindung mit Duisburger Morden festgenommen

Im August 2007 arbeiten Bestatter am Tatort eines sechsfachen Mafiamords in der Nähe des Duisburger Hauptbahnhofs (Archivfoto). Foto: picture-alliance/ dpa

Rom Verurteilt zu einer lebenslangen Haftstrafe, untergetaucht und im Krankenhaus aufgeflogen: Francesco Pelle ist gefasst. Er war 2007 tief in die Morde verfeindeter 'Ndrangheta-Banden in Duisburg verwickelt.

Ein Anführer der kalabrischen 'Ndrangeta, der mit den Mafia-Morden in Duisburg in Verbindung steht, ist in Portugal festgenommen worden. Der 44-jährige Francesco Pelle sei in einer Klinik in Lissabon aufgegriffen worden, teilte die italienische Polizei am Montag mit. Medienberichten zufolge hatte er sich dort wegen einer Corona-Infektion behandeln lassen.