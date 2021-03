Riesige Rauchwolke und Explosionen : Großbrand frisst sich durch indonesische Ölraffinerie - Dorf evakuiert

Die Ölraffinerie Pertamina Balongan auf Java steht in Flammen. Die Rauchwolke ist über etliche Kilometer zu sehen. Fernsehbilder zeigen Blitze und Explosionen. 500 Einwohner eines nahegelegen Dorfes sind in Sicherheit gebracht worden.

Nach dem Ausbruch eines Großbrands in einer Ölraffinerie in Indonesien sind mindestens 500 Menschen aus einem nahe gelegenen Dorf in Sicherheit gebracht worden. Die Bewohner von Balongan in der Provinz West Java begaben sich am Montag in zwei Evakuierungszentren. Vier Menschen erlitten Brandverletzungen und wurden in einem Krankenhaus behandelt.