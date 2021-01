350 mutmaßliche Mitglieder der ’Ndrangheta angeklagt : Mega-Prozess gegen Mafia in Süditalien beginnt

Mega-Prozess gegen Mafia in Süditalien beginnt

Cassano all’Ionio, Italien: Ermittler arbeiten an einem verbrannten Auto, das im Zusammenhang mit Verbrechen der ’Ngdrangheta stehen soll. Foto: dpa/Francesco Arena

Lamezia Terme Die Mafia-Organisation ’Ndrangheta gehört zu den mächtigsten in Europa. Nach langer Justizarbeit kann jetzt der Prozess gegen Hunderte der mutmaßlichen Mafiosi gestartet werden. Dafür wurde extra ein Gebäude hergerichtet.

Die Justiz will Stärke gegen die Organisierte Kriminalität zeigen. Dieses Signal weisen zumindest Experten dem Prozess zu, der am Mittwoch, 13. Januar, in der süditalienischen Stadt Lamezia Terme beginnt. Auf der Anklagebank: Rund 350 mutmaßliche Mitglieder und Helfer der Organisation ’Ndrangheta. Das Verfahren ist einer der größten Mafia-Prozesse der vergangenen Jahrzehnte. Erwartet wird, dass es ein bis zwei Jahre dauert.