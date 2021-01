Zwangspause wegen Corona : Duisburger Mafia-Prozess wieder verschoben

Der Prozess mit mehr als 90 Beteiligten findet in Düsseldorf statt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Corona-Pandemie verzögert den Duisburger Mafia-Prozess erneut. Ein Angeklagter ist infiziert, das Verfahren wird bis Mitte Januar unterbrochen. Bereits im vergangenen Jahr gab es mehrere Pausen – einmal war sogar ein Verteidiger an Covid-19 gestorben.

Der Prozess gegen mutmaßliche Mafiosi in Düsseldorf ist wegen einer Infektion eines Angeklagten mit dem Coronavirus erneut vertagt worden. Neuer Fortsetzungstermin sei der 15. Januar, sagte ein Sprecher des Duisburger Landgerichts am Montag.

Das Verfahren hatte eigentlich an diesem Montag fortgesetzt werden sollen. In ihm müssen sich mutmaßliche Mafiosi der derzeit mächtigsten Mafia-Gruppe der Welt, der 'Ndrangheta, wegen Kokainhandels in großem Stil verantworten. Insgesamt sind 14 Männer angeklagt.