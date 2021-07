24-Jähriger schuldig gesprochen : Gericht in Hongkong verurteilt erstmals Mann nach sogenanntem Sicherheitsgesetz

Gericht in Hongkong verurteilt erstmals Mann nach sogenanntem Sicherheitsgesetz

Demokratie-Aktivisten zeigen ihre Solidarität nach der Schließung der demokratiefreundlichen Zeitung „Apple Daily“ in Hongkong. Foto: dpa/Kin Cheung

Hongkong In Hongkong hat es zum ersten Mal ein Urteil nach dem sogenannten Sicherheitsgesetz gegeben. Der 24-Jährige Demokratie-Aktivist Tong Ying Kit ist nach Auffassung des Gerichtes des Terrorismus und der „Anstifutng zur Abspaltung“ schuldig. Ihm droht lebenslange Haft.

In Hongkong ist erstmals ein Mann auf Grundlage des von Peking verhängten sogenannten Sicherheitsgesetzes verurteilt worden. Ein Gericht in der chinesischen Sonderverwaltungszone erklärte am Dienstag den 24-jährigen Demokratie-Aktivisten Tong Ying Kit des Terrorismus und der Anstiftung zur Abspaltung für schuldig. Das Strafmaß soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Dem 24-Jährigen droht lebenslange Haft.