100 Tage: Harry und Meghan feiern royales Ehejubiläum

London Es war die royale Traumhochzeit des Jahres: Prinz Harry und Ex-Schauspielerin Meghan Markle haben ja gesagt. 100 Tage später ist bereits einiges passiert. Ganz frisch: Das Paar hat Nachwuchs bekommen - wenn auch nur tierischen.

Der Tag war sonnig und klar, die Braut wunderschön und der Prinz sichtlich gerührt. Bei der Traumhochzeit von Harry und Meghan am 19. Mai auf Schloss Windsor lief alles wie am Schnürchen. 100 Tage später sind sich die meisten Briten sicher: Die Herzogin von Sussex, so ihr offizieller Titel, passt gut in das Königshaus und hat neuen Schwung in die royale Familie gebracht.