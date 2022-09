Aquazoo in Düsseldorf​: Nacktmullkönigin hat Nachwuchs​

Aquazoo in Düsseldorf

Düsseldorf In Düsseldorf folgt ein royales Glücksgefühl dem nächsten: Kaum wurden Prinz Harry und Meghan bei ihrem Besuch in der Stadt bejubelt, gibt es jetzt sogar königlichen Nachwuchs: Die Nacktmullkönigin im Aquazoo hat Jungtiere zur Welt gebracht.

Royale Glücksgefühle erst in der Innenstadt Kostenpflichtiger Inhalt bei dem Besuch von Prinz Harry und Meghan , jetzt sogar königlicher Nachwuchs: Die Nacktmullkönigin im Aquazoo Löbbecke Museum hat fünf Jahre nach dem Einzug erstmals Jungtiere zur Welt gebracht. Zur Unterstützung der jungen Mutter wurden besondere Schutzmaßnahmen getroffen.

Nacktmulle (Heterocephalus glaber) sind recht ungewöhnliche Tiere. Nicht nur wegen ihres nackig-faltigen Aussehens, sondern auch wegen ihrer Lebensweise. Diese Nagetiere aus den Halbwüsten Ostafrikas leben wie Bienenvölker oder Ameisenstaaten in Kolonien. Es gibt Arbeiter, die nur mit Nestbau und Graben beschäftigt sind, andere suchen Nahrung oder kümmern sich um die Königin. Um diese dreht sich die ganze Welt einer Nacktmull-Kolonie. Die Königin bestimmt das Treiben innerhalb der Kolonie, und sie ist die Einzige, die Nachwuchs zur Welt bringt.

Nach der Aquazoo-Sanierung zog 2017 ein sehr junges Volk mit einer jungen Königin aus dem Zoo Dresden in Düsseldorf ein. Es war zu erwarten, dass bis zum ersten Nachwuchs ein wenig Zeit vergehen würde. „Die Tiere mussten sich erst einmal akklimatisieren, ihre Umgebung kennenlernen und eine Königin muss sich auch erst behaupten“, sagt Sandra Honigs, stellvertretende Aquazoo-Direktorin. Letztlich vergingen fünf Jahren, bis zum ersten Wurf.

So kann man einen Blick auf Prinz Harry erhaschen

Königlicher Besuch in Düsseldorf

Königlicher Besuch in Düsseldorf : So kann man einen Blick auf Prinz Harry erhaschen

Fans erwarten Harry und Meghan ungeduldig in Düsseldorf

Royaler Besuch : Fans erwarten Harry und Meghan ungeduldig in Düsseldorf

Wie Lars Giesen den Royals in Düsseldorf ganz nah kam

Autogrammsammler aus Rees : Wie Lars Giesen den Royals in Düsseldorf ganz nah kam

Prinz Harry und Meghan begeistern ihre Fans in Düsseldorf

Besuch im Rathaus : Prinz Harry und Meghan begeistern ihre Fans in Düsseldorf

Harry und Meghan - der Tag in Düsseldorf

Liveblog zum royalen Besuch : Harry und Meghan - der Tag in Düsseldorf

Leider hat dieser erste Wurf nicht überlebt. Das Problem: Die biologische Uhr der Kolonie tickte. Die Arbeiter der Nacktmulle werden nicht so alt wie die Königin, und es bestand die Sorge, dass diese bald nicht mehr für Nachwuchs würden sorgen können. Schließlich kam dem Team im Aquazoo eine Idee: Die Königin verbrachte sehr viel Zeit mit der Kontrolle des Baus, wenig Zeit hingegen in der Schlafbox - also wurde der Bau verkleinert.