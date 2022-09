Reaktion auf Harrys Bier-Spruch : „Der Prinz hat recht, wir in Düsseldorf wissen das schon seit 1288“

Düsseldorf Mit seinem Bier-Spruch hat Prinz Harry bei seinem Besuch in Düsseldorf die Debatte über Kölsch und Alt mal wieder angefacht. Was ein Bierbrauer aus Düsseldorf sagt.

Für Uerige-Baas Michael Schnitzler kam die Aussage nicht überraschend. „Der Prinz hat recht, wir in Düsseldorf wissen das schon seit 1288“, führte Schnitzler im Gespräch mit unserer Redaktion weiter aus.

1288 bekam Düsseldorf nach der Schlacht von Worringen die Stadtrechte verliehen, die „Streitereien“ zwischen beiden Städten haben also eine ewige Tradition. Dem Kölner Bier würde es einfach an Röstmalz fehlen, betont Baas Schnitzler. Dies sei der kleine, aber feine Unterschied zwischen den Biersorten auf der linken und rechten Rheinseite. Generell seien sich Kölsch und Alt näher als die Optik es zulässt, so Schnitzler weiter. „Es ist beides obergäriges Bier und es mit verbundenen Augen auseinanderzuhalten, ist ganz schwer“

Eine Kiste Alt will der Uerige-Baas erstmal nicht in die USA, wo Harry und Meghan mit ihren beiden Kindern Archie und Lillibeth leben, schicken. „Ich denke, er hat Wege, sich die besten Produkte in seinen Kühlschrank zu stellen. Bestenfalls über den Geheimdienst“.